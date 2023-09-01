أستاذ بجامعة الأزهر: مفهوم الرزق واسع لكن الناس حصروه في المال فقط

قال الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، إنَّ الله– عز وجل- كتب لنا في الأزل أربعة أشياء؛ «الرزق» و«العمل» و«الأجل» و«الشقاء أو السعادة»، مشيرا إلى أن الرزق مفهوم أوسع عما يضيق به الناس.

وأضاف «القصبي» خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «نبي الرحمة»، على شاشة «قناة الناس»، أنه بفهم هذا المفهوم الواسع عن الرزق تعلم أن ما أعطاه الله لك «في اليد» ما هو إلا جزء من رزقك، أما ستر الله وعطاءه في كل النعم التي وهبك إياها يدخل في دائرة الرزق، بينما المال وما أُعطيت في يدك أقلها».

الصحة والمال ومحبة الناس.. جميعها رزق

وتابع أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، «الرزق، قد يكون في الصحة وفي الزوجة الصالحة، والأولاد وتيسير العمل، وستر الله عليك ومحبة الناس.. إذن فـمفهوم الرزق من الله سبحانه وتعالى، المال والصحة ومحبة الناس».