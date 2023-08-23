الصيادون: «بر أمان» فتحت أمامنا أبواب الرزق ووفرت لنا حياة كريمة

حققت مبادرة «بر أمان» المعادلة الصعبة لعدد كبير من الصيادين على مستوى مصر، ووفرت لهم مراكب صيد حديثة مجهزة، بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو الأمر الذى أدى إلى توفير «حياة كريمة» للصيادين وأسرهم.

«إسماعيل»: المركب الجديد غيّر حياتى

إسماعيل رزق، شاب من قرية الفارسية، بمركز ومدينة إسنا - جنوب الأقصر، يبلغ من العمر 40 عاماً، استفاد من مبادرة «بر أمان» التى دشنتها وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير، وقال إن حرفة معظم أهل القرية هى صيد الأسماك من النيل، وهو كغيره من شباب القرية يحترفون المهنة لأنها مصدر الرزق الأساسى لهم، لكنه لم يكن يستطيع تغيير مركبه المتهالك.

وأضاف: «كنت أواجه مشقة كبيرة فى الصيد بمركبى القديم المتهالك، فهو يعمل بالمجداف، وهو الذى يدفع المركب للأمام والخلف وتوجيهه إلى أى مكان فى النيل، لكن كانت يداى تؤلمانى كثيراً جرَّاء التجديف بهما، فضلاً عن بطء التحرك فى النيل، وبالتالى صيد كمية قليلة من الأسماك وربح أقل».

وتابع: «وزارة التضامن الاجتماعى مشكورة، بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير، ضمن مبادرة (بر أمان)، أهدتنا مراكب حديثة تعمل بالموتور ومجهزة بجميع الاحتياجات من شباك وغيرها، ما سهل علينا الصيد وزادت أرباحنا».

وواصل: «تسلمت المركب الحديث المزود بموتور منتصف شهر ديسمبر 2022، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن تغيرت حياتى كثيراً، وحققت أرباحاً جيدة، بفضل المركب الحديث الذى أستطيع أن أعمل به طوال اليوم، فهو مريح جداً وغير متعب، وفى السابق كنت بالكاد أستطيع صيد 10 كيلو من الأسماك، أما الآن فوصل متوسط صيدى اليومى من الأسماك إلى 20 كيلو وأكثر».

وفى محافظة الدقهلية، شهدت قرية بساط كريم الدين، فى مدينة شربين، فصلاً آخر من مبادرة «بر أمان»، بالتنسيق مع «حياة كريمة»، للحفاظ على حياة الصيادين غير القادرين وتم تسليم 30 مركب صيد وأدوات للصيد.

«سنبل»: المواطن أصبحت له قيمة.. وشعرت أن هناك عدلاً ومساواة وباب رزق فتحه لنا «السيسى»

وقال سنبل محمد البدويهى، ابن مدينة شربين، لـ«الوطن»: «عملى الأساسى هو الصيد، وكنت أعمل بجانب الصيد فى وظائف أخرى متعددة لتوفير قوت يومى لأولادى ولأسرتى، وعندما وفر لنا الرئيس السيسى المراكب ساعدتنا فى العيش حياة كريمة أولاً، وشعرت أن هناك عدلاً ومساواة فى التعامل، وهذا باب رزق وساعدنا فيه الرئيس السيسى».

وأضاف: «لم أكن أتوقع أن تأتى الوزيرة لى شخصياً حتى تُسلِّم لنا المراكب بنفسها، شعرت أن المواطن المصرى البسيط أصبحت له قيمة، وأنا مسئول عن المنزل كله؛ والدى ووالدتى وأولادى، عندما وفروا لنا المراكب شعرت بالسعادة والفخر لأننى صاحب ملك وهو المركب بدلاً من أننى كنت أعمل عند أشخاص آخرين ولا أشعر بالأمان، وأكثر من شخص كان يعمل فى مركب واحد ما يحدث مشاكل فى بعض الأحيان، أما الآن فالمركب يخصنى أنا فقط، وأتعامل كما أريد، والرئيس السيسى سلط الضوء على الناس الغلابة اللى زى حالاتنا ووفر لنا أحدث الإمكانيات من مراكب الصيد وشباك لتوفير حياة كريمة ولقمة عيش حلال».

وقال الصياد رجب محمود سعد، أحد المستفيدين من مبادرة «بر أمان» بالدقهلية، إنه فرح بشدة بعد أن علم بقرار حصوله على مركب وأدوات الصيد من مبادرة «بر أمان»، مضيفاً: «المبادرة ساعدتنا ننزل نشتغل على مركب خاص بينا ونقدر نقف على رجلينا فى مهنة الصيد، خاصة أن شراء المركب فى الوقت الحالى مكلف جداً». وأوضح أنه استطاع أن يعمل على المركب كل يوم من أجل الحصول على قوت يومه، والمبادرة حققت خطوة للأمام فى حياته من خلال امتلاك مركب للصيد وثلاجة يستطيع من خلالها حفظ الأسماك.

وأضاف: «كفاية إنها بقت مصدر دخل لينا، خطوة كنا فى انتظارها من زمان والحمد لله إنها اتحققت فى وقتها، وقدرنا نشتغل من خلال المركب ونحقق دخل خاص بينا وبأولادنا».

وأشار إلى أنه كان يحلم بهذه الخطوة، وما أن علم باحتمالية حصولها من خلال مبادرة «بر أمان» حتى قام بالتقديم بها فى أسرع وقت وتحقق الحلم يوم أن تسلَّم المركب بالمعدات الخاصة به.