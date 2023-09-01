كيف تعيش حياة طيبة وفقا لسنة الله في الكون؟.. أزهري يوضح

قال الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، إن الأخلاق والآداب ثمرة من ثمرات العبادات، والأرزاق ضمنها الله لعباده بشرط تطبيق قانون الله في ملكه، فالقاعدة القرآنية تقول: «من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون».

القصبي: حسن العمل والإيمان

وأضاف «القصبي»، خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «نبي الرحمة»، المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنه إذا أردت أن تصل لـ الحياة الطيبة والسعيدة والهانئة عليك تحقيق شرط الله بحسن العمل والإيمان كسبيل لتحقيق الغايات.

أثر الفروض والطاعات في المعاملات واجب

وتابع أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، بأنَّ هناك أناس لا يلتفتون إلى أنَّ هناك جانب لابد أن يقوموا به بخلاف الفروض من صوم وصلاة وحج وزكاة، وهو رؤية أثر هذه الطاعات والعبادات في المعاملات وأثرها في الأخلاق والآداب.

ضرورة انعكاس صلاتك على أفعالك وأقوالك

وأوضح «القصبي»، ضرورة أن تظهر العبادات على أرض الواقع، لنرى الصلاة في القول والفعل والحركة وتربية الأبناء ومعاملة الزوجة أو الزوج وصلة الأرحام ومعاملة الجيران وإتقان العمل.