قانون العمل الجديد يحدد 8 شروط للعمل بالوظائف الحكومية: منها حسن السمعة

يعد مشروع قانون العمل الجديد من التشريعات التي ينتظرها العديد من الناس، إذ يخدم القانون الجديد اكثر من 3 ملايين عامل، ويهدف إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، كما يسعى القانون الجديد إلي توفير بعض المزايا إلي العامل، والتي لم تكون في أي تشريع سابق، كما نظم المشروع عملية التوظيف.

تشغيل العامل في المؤسسات الحكومية

وتستعرض «الوطن» في هذه السطور الشروط التي وضعها مشروع قانون العمل الجديد لتوظيف العامل في المؤسسات الحكومية، إذ حدد القانون الجديد 8 شروط لتوظيف العامل في الوظائف الحكومية وهي كالتالي:

شروط التوظيف في الوظائف الحكومية

1ـ أن يحمل الجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التى تعامل المصريين بالمثل في تولى الوظائف المدنيـة.

2ـ أن يكون حسن السمعة والسيرة.

3ـ - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بأي عقوبة جنائية أو عقوبة تقيد الحرية أو جرئم مخلة بالشرف أو الأمانة، وذلك إذا لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.

4ـ لا يكون قد فصل من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، وذلك إذا لم تمضِ على صدور الحكم 4 سنوات على الأقل.

5ـ أن يتمتع بالياقة الصحية، إذ يشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.

6ـ أن يستوفي شروط شغل الوظيفة.

7ـ اجتياز امتحان التشغيل الخاص بالوظيفة، والذي تقرره اللجنة المسؤولة عنها.

8- ألا يقل سن الموظف عن 18 عامًا بالتاريخ الميلادي.

قانون العمل الجديد

وما زال مشروع قانون العمل الجديد يجرى مناقشته في مجلس الشيوخ، وذلك بعد أن وافق مجلس الشيوخ على القانون الجديد نهائيًا، ولكن يتمّ مناقشة بعض المواد التي يجرى إدخال التعديل عليها، وذلك بحضور ممثل عن الحكومة وممثل عن النقابات العمالية، وذلك للوصول للشكل النهائي للقانون وحتى يخرج للنور.