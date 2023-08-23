حسن شحاتة: بدء إجراءات منظومة منصة البنية المعلوماتية لسوق العمل

أكد وزير العمل حسن شحاتة، أن الوزارة بصدد مراجعة أدلة الإجراءات والتشريعات المُرتبطة بأعمال منظومة منصة البنية المعلوماتية لسوق العمل، لتتوافق مع أهداف ورؤية الدولة المصرية، في تعزيز مفاهيم الحوكمة وترسيخ مبادئ الشفافية، وعرض المعلومات والبيانات الدقيقة بشأن سوق العمل.

منظومة منصة البنية المعلوماتية لسوق العمل

جاء ذلك خلال اجتماع عقد مساء اليوم، عبر تقنية الاتصال الافتراضي «فيديو كونفرانس»، مع وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، ونائبه المهندس خالد العطار، والرئيس التنفيذي لشركة «دي إكس سي»، الشركة المسؤولة عن تنفيذ منظومة منصة البنية المعلوماتية لسوق العمل.

وعرض وزير الاتصالات ونائبه، تصور للمنظومة التي ستُنفذ ضمن مشروع أُحمس، وهو من المشروعات القومية التي تستهدف بناء حكومة رقمية تشاركية ومستدامة، محورها خدمة المواطن من خلال منظومة معلوماتية متكاملة.

تقارير ديناميكية لسوق العمل

وأوضح «شحاتة»، أن المنظومة تستهدف توفير قواعد بيانات متكاملة للأطراف المعنية، وتوفير تقارير ديناميكية لسوق العمل، بأطرافه من الحكومة، مُمثلة في وزارة العمل، والأفراد الباحثين عن عمل، وأصحاب الأعمال بما يتماشى مع استراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، نحو جودة الخدمات المقدمة للمواطن.

حضر اللقاء المستشار حسين صبرى البكباشي مستشار الوزير للمعلومات والتحول الرقمي، والمستشار خالد رضوان مستشار المعلومات لصندوق الطوارئ، والمهندس أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وهند محمد صفاء الدين مدير مشروع ميكنة خدمات وزارة العمل، ومحمد كمال مدير عام الادارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير.