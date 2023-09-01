توافد النجوم على دار الأوبرا لحضور افتتاح مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

توافد نجوم الفن على دار الأوبرا المصرية منذ قليل، للمشاركة في حفل افتتاح الدورة الثلاثين لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور سامح مهران.

سميحة أيوب من بين الحضور

كان من بين الحضور سميحة أيوب، سامح الصريطي، خالد محمود، الفنان السوري جهاد سعد، حمدي الوزير، نيرمين زعزع، المنتج جمال العدل، نانسي صلاح، فكري صادق، وعدد من الممثلين العرب.

ومن أبرز المكرمين في حفل افتتاح مهرجان المسرح التجريبي مساء اليوم، المخرج خالد جلال، المخرج ناصر عبدالمنعم، وعدد من المسرحيين بالدول العربية والأجنبية.

المهرجان في دورته الـ19

تضم الدورة الـ30 للمهرجان 19 عرضا مسرحيا تمثل 19 دولة عربية وأجنبية، بالإضافة إلى مصر، ووقع اختيار لجنة مشاهدة العروض المصرية على عرضين من أصل 90 عرضًا مصريا، تقدموا بطلبات للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان، وهما «الرجل الذي أكله الورق» عن قصة «تاجر البندقية» لوليم شكسبير، دراماتورج وإخراج محمد الحضري، وعرض «من أجل الجنة إيكاروس» كتابة بينديكت نويشتاين، كلاوس أوفركامب، وكريستيان شايدولوفسكى، وأعد النص وترجمه إلى العربية محمد الهجرسي، وأخرجه أحمد عزت الألفي.