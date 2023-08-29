مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ينعى الناقدة الشابة رنا أبو العلا

نعت اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، في دورته الثلاثين برئاسة الدكتور سامح مهران، وجميع اللجان التنفيذية والعاملين في المهرجان، الكاتبة الصحفية والناقدة الفنية الشابة رنا أبو العلا، عضو هيئة تحرير نشرة المهرجان في دورته لهذا العام.

رحيل الناقدة رنا أبو العلا

ورحلت الناقدة رنا أبو العلا عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء على إثر تعرضها لحادث سير منذ عدة أيام، نقلت على إثره للمستشفى قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة هناك وتفارق الحياة عن عمر ناهز 29 عامًا.

نعي المسرحيين والنقاد لـ رنا أبو العلا

ونعى عدد كبير من المسرحيين والنقاد والصحفيين الناقدة الشابة رنا أبو العلا، إذ سادت حالة من الحزن الوسط الثقافي والمسرحي، ونعاها العديد من النقاد والمسرحيين بكلمات مؤثرة.

الناقدة الشابة الراحلة رنا أبو العلا، تخرجت من قسم الدراما والنقد المسرحي بكلية الآداب جامعة عين شمس، حصلت على دبلوم النقد الفني من معهد العالي للنقد بأكاديمية الفنون عام 2020.