أسماء المكرمين في الدورة الثلاثين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

يكرم مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين برئاسة الدكتور سامح مهران، التي تقام فعالياتها خلال الفترة من 1 إلى 8 من شهر سبتمبر المقبل، عدد من أبرز صناع المسرح في مصر والمنطقة العربية والعالم، وذلك لبصامتهم الواضحة في عالم أبي الفنون، وإسهاماتهم الكبيرة في عالم التجريب المسرحي، وذلك تقديرًا لجهودهم المضنية من أجل النهوض بالحركة المسرحية في بلدانهم المختلفة، ووصل الأثر الكبير لأعمالهم لخارج القطر المحلي وأمتد للمحيط الإقليمي والدولي.

ومن أبرز المكرمون في الدورة الـ30 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي:

خالد جلال

قدم عددًا من المسرحيات التي نال عنها عدة جوائز، أخرج ما يزيد عن 80 عملًا مسرحيًا، وأثرى الحركة الفنية باكتشاف وصقل مواهبًا صارت نجومًا في المسرح والسينما والتلفزيون، في مجالات التمثيل والإخراج وتصميم الديكور والأزياء، من خلال (استوديو مسرح مركز الإبداع الفني) الذي تولى رئاسته منذ 2002.

ناصر عبد المنعم

مخرج مسرحي مصري، عمل محاضرا لنظريات الإخراج المسرحي بقسم الدراما والنقد المسرحي بكلية الآداب جامعة عين شمس، إهتم مشروعة المسرحي بالإشتغال على التراث والتاريخ ومسرحة الرواية، أخرج للمسرح أكثر من 50 عملًا مسرحيًا ومن أهمها: رحلة حنظلة، المتاهة، طفل الرمال، الأميرة تنتظر، الطوق والإسورة، أيام الإنسان السبعة، رجل القلعة.

حازم شبل

أستاذ غير متفرغ بأكاديمية الفنون، محاضر بقسم الدراما والنقد المسرحي بكلية الأداب بجامعة عين شمس (2009 – حتي الأن)، حاصل على جائزة الدولة التشجيعية لعام 2004 في الديكور المسرحي، حاصل علي منحة فولبرايت الأمريكية للفنون لعام (2006-2007)، عمل رئيسا للمركز المصري بالهيئة العالمية للمسرح، قوميسيير الجناح المصري والجناح العربي في كوادرينيال براج الدولي للسينوجرافيا (2015 و2019)، عضو لجنة التحكيم الدولية لإختيار أفضل التصميمات المقدمة لمعرض التصميمات العالمية.

جلال حافظ

أستاذ متفرغ بقسم الدراما والنقد المسرحي-المعهد العالي للفنون المسرحية- أكاديمية الفنون، على على دكتوراه الفنون في الدراما والنقد المسرحي أكاديمية الفنون (أول دكتوراه في أكاديمية الفنون) 1985 تولى من قبل منصب عميد المعهد العالي للفنون المسرحية 1992- 1998، من أبرز مؤلفاته: الفودفيل في تاريخ المسرح المصري 2006، نظرية الدراما الكلاسيكية 2022.

سلطان البازعي

الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية في السعودية، في 16 فبراير 2020، والرئيس التنفيذي المكلف لهيئة الموسيقى من 23 مارس 2022 إلى نوفمبر 2022، شغل سابقا منصب رئيس الجمعية السعودية للثقافة والفنون، عمل كرئيس تنفيذي لشرك، عين رئيساً لمجلس إدارة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون عام 2012.

عواد علي

ناقد وباحث وكاتب مسرحي وروائي عراقي، صدر له 12 كتابًا في النقد المسرحي منها: المألوف واللامألوف في المسرح العراقي، شفرات الجسد: جدلية الحضور والغياب في المسرح، غواية المتخيّل المسرح، المعرفة والعقاب: قراءات في الخطاب المسرحي العربي.

محمد العامري

مؤلف ومخرج وسينوغراف وممثل مسرحي وتلفزيوني وسينيمائي، بدأ مشواره الفني ممثلا في مسرحية (كوت بومفتاح) تأليف وإخراج الفنان عبدالله المناعي، وعُرضت في مهرجان بغداد 1990، كتب للمسرح: الشهادة، حطبة التوبة، وهْبص، تراب.

جايلز فورمان

أحد المدربين الرائدين في التمثيل في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفي جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وهو متخصص في النهج المنهجي للتمثيل ولا سيما في تقنية Yat Malmgren Laban المعروفة باسم الراقص السويدي لتحليل الشخصية أو علم نفس الحركة.

أسيموي ديبوراه كاوي

كاتبة مسرحية حائزة على جوائز ومنتجة وفنانة مؤدية، وحاليًا، المدير الفني المنتج لمؤسسة تيبير للفنون والمدير الفني لمهرجان كمبالا الدولي للمسرح، عملت مع معهد صن دانس لبرامج المسرح.