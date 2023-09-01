عاجل.. وفاة رجل الأعمال المصري محمد الفايد عن عمر ناهز 94 عاما

توفي رجل الأعمال المصري محمد الفايد، عن عمر ناهز 94 عامًا، وشيعت جنازته اليوم في المركز الإسلامي في لندن.

تفاصيل وفاة محمد الفايد

وكشفت ميرفت خليل رئيس الجالية المصرية ببريطانيا، عن تفاصيل وفاة رجل الأعمال المصري محمد الفايد، قائلة إنه كان مختفيًا منذ فترة عن تجمعات المصريين في بريطانيا ولم يحضر فاعليات تضم الجالية المصرية.

وأضافت «خليل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أقيمت مراسم الجنازة والصلاة على محمد الفايد في المركز الإسلامي بلندن إذ تفاجأت الجالية المصرية بوفاته، ولم يحضر أحد من قيادات الجالية في لندن الجنازة حيث تم التكتم على الخبر»، مشيرة إلى أن إجراءات أوراق الوفاة في بريطانيا لم تأخذ وقتا طويلا لاستخراجها.

معلومات عن محمد الفايد

يذكر أن محمد الفايد هو رجل أعمال وملياردير مصري بلغت ثروته 1,4 مليار دولار حسب تصنيف مجلة الفوربس العالمية، ولد في 27 يناير 1929 وتزوج من سميرة خاشقجي الكاتبة وشقيقة رجل الأعمال السعودي المعروف عدنان خاشقجي، وامتلك سلسلة متاجر هارودز البريطانية الشهيرة، وتوفي نجله عماد الشهير بـ«دودي» في حادث سير مع الأميرة ديانا في حادث أثار تعاطف العالم أجمع وقتها.