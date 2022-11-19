أمير المصري يكشف تفاصيل تجسيد شخصية محمد الفايد في مسلسل the crown

كشف أمير المصري، كواليس تجربته في الجزء الخامس من مسلسل the crown، الذي عُرض عبر إحدى منصات البث الرقمي، يوم 9 نوفمبر الجاري، موضحًا أنّ هذه «المُشاركة جاءت من خلال مدير أعماله».

وقال أمير المصري، في تصريحات تليفزيونية، عن مسلسل the crown، إنّ الشركة المُنتجة كانت تبحث عن شاب ذي ملامح شرقية، يتراوح عمره من الـ17 وحتى الـ30 عامًا، ليُجسد شخصية رجل الأعمال محمد الفايد، في فترة شبابه، حتى وقع الاختيار عليه.

حرصنا على خلق حالة توازان في أحداث مسلسل the crown

وشدد أمير المصري، على سعيه وتمسكه خلال كواليس مسلسل the crown، بإظهار حجم ومدى حب محمد الفايد، لمصر ووطنيته تجاه بلاده، وذلك بجانب آماله وطموحه في الوصول إلى بريطانيا لتحقيق أحلامه، إذ كان هناك فريقًا مصريًا داخل العمل، يعمل على خلق توازن في الأحداث.

تعرف على طبيعة أحداث مسلسل the crown

وتدور أحداث مسلسل the crown في عهد الملكة إليزابيث الثانية، حيث يتتبع الكثير من الأحداث السياسية والرومانسية التي شكّلت القرن الواحد والعشرين.

مسلسل the crown، يُعتبر أحد أعظم المسلسلات في تاريخ الدراما، حيث حصد 138 جائزة من بينها 21 جائزة «برايم تايم»، وحاصل على تقييم 8.6 على موقع تقييم الأفلام والمسلسلات «IMDb»، كما يحتل المرتبة 101 ضمن أفضل 250 مسلسل وفقًا لتقييمات الجمهور.