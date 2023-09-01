سلع على بطاقة التموين سعرها أقل من 10 جنيهات.. تعرف عليها

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم، في صرف السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023، منوهة بأن الصرف مستمر حتى نهاية الشهر، من خلال منافذ التموين البلغ عددها 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، موضحة أنه متوفر 31 صنفًا للمواطنين البالغ عددهم 64 مليون مواطن، مقيدين على نحو 22 مليون بطاقة.

أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر.. أقل من 10 جنيهات

نستعرض في السياق التالي، أسعار 14 سلعة سعرها أقل من 10 جنيهات، وفقا لقائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023:

1- علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.

2- مكرونة 400 جم بسعر 6.50 جنيه.

3- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

4- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

5- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

6- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

7- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

8- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

9- جبنة تتراباك 125 جم بسعر 7 جنيهات.

10- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.

11- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

12- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

13- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.

14- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

توافر السلع التموينية في المخازن

وأكد وزير التموين أن جميع السلع التموينية الأساسية متوفرة بالمخازن وبكميات كبيرة، تصل لأكثر من 6 أشهر، مشيرًا إلى استمرار جهود الوزارة في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي، لتلبية احتياجات المواطنين، سواء من الأصناف المدعمة أو الحرة، فضلا عن تسيير حملات يومية على المنافذ للتأكد من توافر السلع.