مبادرة لبيع السلع والملابس بأسعار مخفضة بالحسينية بالشرقية.. تخفيضات تصل 30%

في خطوة جديدة تعكس التعاون بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة لتوفير احتياجات المواطنين البسطاء، أطلق عدد من شباب وتجار مدينة الحسينية بمحافظة الشرقية مبادرة لبيع السلع والملابس والأجهزة الكهربائية بتخفيضات تصل إلى 20%، و30%، بإشراف الأجهزة التنفيذية المختصة.

مبادرة لبيع السلع والملابس بأسعار مخفضة بالحسينية

قال أحمد سعد منسق المبادرة في تصريح لـ«الوطن»، إن المبادرة يتم تنظيمها بإشراف ورعاية مجلس مدينة الحسينية وإدارة التموين، لضمان سلامة وجودة المنتجات والبضائع المعروضة لمختلف الأنواع في شارع 29.

تفعيل دور المجتمع لمواجهة لتوفير السلع بأسعار مناسبة

وأشار إلى أن القيادات المحلية والتنفيذية تُفعل دور المجتمع المدني مع الحكومة لمواجهة موجة غلاء الأسعار، متمنيا أن يتم تعميم الفكرة على مستوى الجمهورية بمشاركه التجار المخلصين.

ومن جانبه أعرب إبراهيم محمد رئيس مجلس المدينة عن دعمه الكامل للشباب المنظم للمبادرة وأصحاب المحلات والمعارض المشاركين، داعيا المجتمع المدني للتكاتف ومواجهة أي أزمات بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين ما يعود بالنفع على الجميع.

الرقابة التموينية على السلع الغذائية وغير الغذائية

وأوضح عبدالكريم عوض الله مدير إدارة تموين الحسينية، أن الإدارة تحرص على تذليل العقبات أمام التجار لتوفير السلع الغذائية الأساسية، مشيرا إلى أن الإدارة كونت فريق عمل للإشراف اليومي على السلع من لحوم وأسماك ودواجن وسلع غذائية وغير غذائية.

وفي السياق ذاته، قال محمد سالم وخالد الحديدي أصحاب مجموعة محلات للملابس بالحسينية أنهما يشاركان في مبادرة شارع 29 بعمل تخفيضات تصل إلى 20 % على الملابس الحريمي والأطفال.

وقدم أحمد شحاتة صاحب متجر عروض وخصومات تصل لـ 20% على الأدوات المنزلية والمفروشات لجهاز العروسة، في حين يقدم حسن أبوشادي صاحب مجموعة لأجهزة الكهربائية عروضا بتخفيضات تصل 30% على أجهزة المحمول، و20% على أجهزة العروسة.