ضبط مسجل خطر بأسيوط بتهمة تجميع السلع المدعمة لبيعها في السوق السوداء

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كمية من السلع التموينية المدعمة داخل مخزن دون ترخيص في أسيوط بقصد طرحها بالأسواق؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط قيام تاجر سلع غذائية، له معلومات جنائية، بالاتجار في السلع التموينية المدعمة والمحظور تداولها خارج البطاقات التموينية بمخزن بمسكنه دون ترخيص.

وضبط المتهم وعثر بحوزته على بندقية خرطوش، وعدد من الطلقات للعيار ذاته، وعُثر بداخل المخزن على طنين و400 كيلو جرام سكر - طن و450 كيلوجرام دقيق - 840 كيلو جرام أرز - 14.300 كيلو جرام سمن - 1284 عبوة زيت طعام - 320 كيس مكرونة - 540 علبة جبن - 2 ماكينة لحام – ميزان – كمية من الشكائر والأكياس البلاستيكية الفارغة تستخدم لإعادة تعبئة السلع التموينية، جميعها محظور تداولها خارج البطاقات التموينية، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها في الأسواق؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي.