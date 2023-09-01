مهرجان المسرح التجريبي يكرم الناقدة الشابة الراحلة رنا أبو العلا

في تكريم خاص ولفتة إنسانية رائعة؛ قررت اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، في دورته الثلاثين، برئاسة الدكتور سامح مهران، منح تكريم خاص لزهرته الراحلة الكاتبة الصحفية والناقدة الفنية الشابة، رنا أبو العلا، عضو هيئة تحرير نشرة المهرجان في دورته لهذا العام، تقديرا لجهودها في نشرة المهرجان خلال السنوات الماضية، وسلمت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، التكريم، لأسرة الناقدة الراحلة.

رنا رحلت عن عالمنا يوم الثلاثاء

وكانت الناقدة المسرحية الشابة، رنا أبو العلا، رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء الماضي، إثر تعرضها لحادث سير منذ عدة أيام، نقلت على إثره للمستشفى، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة هناك، وتفارق الحياة عن عمر ناهز 29 عاما.

الناقدة الشابة الراحلة رنا أبو العلا، كانت تمثل وجها مشرقا للحركة النقدية المسرحية، وهي من مواليد 8 أكتوبر 1994م.

رحلة رنا أبو العلا العلمية والمهنية

تخرجت رنا أبو العلا من قسم الدراما والنقد المسرحي بكلية الآداب جامعة عين شمس، وحصلت على دبلوم النقد الفني من معهد العالي للنقد بأكاديمية الفنون عام 2020، وكانت طالبة بتمهيدي الماجستير من نفس المعهد.

وعملت رنا أبو العلا، في عدد من المجلات الفنية المتخصصة، ومنها جريدة «مسرحنا»، التي تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعملت سكرتير تحرير مجلة «نقد*نقد» النقدية المسرحية المتخصصة، ونشر لها عشرات المقالات والمقاربات النقدية في الفنون البصرية، وشاركت بعشرات المقالات النقدية في نشرات المهرجانات المسرحية لعدة سنوات، منها: نشرة المهرجان القومي للمسرح المصري، ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.