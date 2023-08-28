تفاصيل مهرجان المسرح التجريبي.. يشهد 19 عرضًا عربيًا ودوليًا

قال الدكتور أيمن الشيوي مدير مهرجان المسرح التجريبي وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية، إن دولا أفريقية تشارك في المهرجان هذا العام، كما سيشهد 19 عرضا، بواقع 8 عروض أجنبية أوروبية و8 عربية وعرضين مصريين وعرض على هامش المهرجان.

عروض من أرمينيا وجورجيا واليونان والكونغو ودول أخرى

وأضاف مدير مهرجان المسرح التجريبي وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، أنّ «لدينا عروض من أرمينيا وجورجيا واليونان والكونغو والإمارات والبحرين وفلسطين».

وأشار «الشيوي»، إلى أن إدارة المهرجان كانت حريصة على وجود مصر في محيطها العربي والإقليمي بحيث نتفاعل مع الثقافات الأخرى، كما يمثل هذا المهرجان كل الثقافات الموجودة على مستوى العالم»، موضحا «هناك عرضان شبابيان مصريان في المهرجان، وهما من أجل الجنة من الإسكندرية، وعرض الرجل الذي أكله الورق وهي فرقة مستقلة من شباب المسرح المصري».