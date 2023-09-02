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قصة نصب تذكاري أقامه محمد الفايد في بريطانيا.. يتوافد عليه الزوار

كتب:

شيماء مختار
04:54 ص | السبت 02 سبتمبر 2023
نصب تذكاري

نصب تذكاري

في أحد أملاك محمد الفايد الشهيرة في بريطانيا، في زواية رئيسية تحت محط انظار الزوار، هناك نصب تذكاري يحمل صورة محببة على قلوب البريطانيين، لنجل الملياردير الراحل محمد الفايد، وبجانبها صورة للأميرة ديانا، يجذب أنظار الزوار، مما يدفعهم إلى معرفة قصة هذا النصب ووجوده.

النصب التذكاري يسعد البريطانيين

وقال الملياردير محمد الفايد، خلال حديثه مع الإعلامية هالة سرحان، في أحد اللقاءات السابقة، إنه يشعر بالسعادة الغارمة لحظة رؤية البريطانيين يقرأون قصة الحب التي جمعت بين نجله المتوفي، عماد الفايد وشهرته «دودي» والأميرة «ديانا»، «بتهون عليا وعملته لعمل الخير كل اللي يجي يحط فلوس في صندوق النصب وبنوزعها للمحتاجين واليتامى كصدقة جارية».

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