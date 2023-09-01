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عاجل.. إقامة عزاء محمد الفايد بالمركز الإسلامي في لندن الجمعة المقبل

كتب:

شريف سليمان
10:21 م | الجمعة 01 سبتمبر 2023
محمد الفايد

محمد الفايد

قالت ميرفت خليل رئيس اتحاد الجالية المصرية في المملكة المتحدة وعضو حزب المحافظين، إنّ الراحل محمد الفايد شخصية غنية عن التعريف، مشيرةً إلى أنّه سيتم إقامة عزائه الجمعة المقبلة.

موعد ومكان عزاء محمد الفايد

وأضافت «خليل» في مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ خبر وفاته كان مفاجأة بالنسبة للجميع، موضحة: «لم نحضر جنازته، فقد علمنا بوفاته في وقت الجنازة، ومن كان موجودا في الساحة وقت صلاة الجمعة حضر صلاة الجمعة».

وتابعت: «يوم الجمعة المقبلة سيقام العزاء في نفس المكان الذي شهد الصلاة على جثمانه وهو جامع ريجينت بارك بالمركز الإسلامي وسط لندن».

عانى من مشكلات صحية

وأوضحت أن الفايد عانى من مشكلات صحية في أواخر أيام حياته، ما أدى إلى وفاته، كما أنه كان شخصية متميزة في بريطانيا وله تاريخ كبير فيها.

وأشارت إلى أنه لم يعد يظهر للعامة كما كان يظهر من قبل بعد وفاة نجله الأكبر عماد: «وفاة ابنه سببت مشكلة نفسية كبيرة له، وتوارى عن العمل العام ثم توالت الأحداث، حيث نقل ملكية مبنى هارودز منه إلى أشخاص آخرين، وكان من الواضح أنه يريد الانسحاب من كل الأعمال والاستثمارات».

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