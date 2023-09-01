قصور وأندية شهيرة وفنادق.. حكاية استحواذ محمد الفايد على أكبر العلامات التجارية

حرص رجل الأعمال المصري محمد الفايد الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر ناهز 94 عاما خلال حياته، على امتلاك أشهر العلامات التجارية في العالم، إذ استحوذ على عدة فنادق وشركات وأندية وقلاع وقصور فخمة، تجاوزت قيمتها مليارات الدولارات.

أبرز ممتلكات محمد الفايد حسبما ذكرت الموسوعة البريطانية المحدودة، نرصدها كما يلي:

أبرز ممتلكات الفايد

1- استحوذ الفايد على عدد من الممتلكات المرموقة طوال حياته المهنية، بما في ذلك فندق ريتز في باريس ومتجر هارودز في لندن.

2- زواجه من سميرة خاشقجي، كان بداية لعمله مع شقيقها عدنان خاشقجي في أعمال الاستيراد والتصدير.

3- انتقل الفايد إلى جنوة بإيطاليا عام 1958، ثم إلى لندن عام 1964.

4- أصبح مستشارًا لسلطان بروناي عام 1966، وأسس شركة الشحن الخاصة به، جينيفاكو.

5- في عام 1972، أطلق شركة الإصلاح البحري الدولية للخدمات البحرية في دبي.

6- في عام 1974 انتقل إلى بريطانيا، حيث أضاف «آل» إلى اسمه واستحوذ على ممتلكات واسعة، بما في ذلك فندق ريتز في باريس عام 1979.

7- في عام 1985، تغلب على شركة التعدين العملاقة لونرو لشراء House of Fraser، الشركة القابضة التي كانت تسيطر على متجر هارودز متعدد الأقسام، واتهمت الحكومة «الفايد» بتحريف قدرته على تمويل عملية الاستحواذ.

8- في عام 1986، وقع عقد إيجار لمدة 50 عاما للفيلا الباريسية الخاصة بدوق ودوقة وندسور، التي رممها على الفور، وبعد إعادة الافتتاح الرسمي للفيلا في عام 1989، حصل على لوحة تاريخ باريس، وهي أعلى وسام في المدينة.

حاول شراء راديو وصحيفة إنجليزية

9- حاول الفايد شراء راديو لندن نيوز عام 1995، ومحاولته عام 1996 شراء صحيفة الأوبزرفر.

10- حصل على حصة مسيطرة في نادي فولهام لكرة القدم، الذي أصبح رئيسًا له، في عام 1997.

11- ظهر اسمه لأول مرة في القائمة السنوية لصحيفة صنداي تايمز، لأغنى الأفراد في بريطانيا في عام 2006.

12 أطلق متجر هارودز 102 الفاخر، وبعد أربع سنوات أعلن بيعه لشركة قطر القابضة، وفي عام 2013 باع نادي فولهام أيضًا.