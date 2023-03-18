فوز منة الله طارق بجائزة برنامج الدوم في مجال الفن التشكيلي

شاركت 1200 موهبة في مسابقة الفنون التشكيلية ببرنامج الدوم، المذاع عبر فضائية «DMC» ووصل للنهائيات 4 متسابقات فقط.

ووصل لنهائيات الدوم كل من: منة الله طارق، بلوحة كالفراشة، وعلياء أحمد عبدالمنعم بلوحة عالم، وأمنية نجيب، بلوحة رودينا ورحمة النجار بلوحة شغف.

وتسلمت جائزة الدوم الرسامة منة الله طارق من المهندس كريم عبدالجليل العضو المنتدب لشركة الجوهرة للسيراميك إحدى شركات مجموعة عز الصناعية.