لعشاق الفن التشكيلي.. افتتاح 3 معارض في أسبوع واحد

ينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور 3 معارض فنية لثلاثة فنانين خلال الأسبوع الجاري.

معرض الفنانة سلوى رشدي بقاعة الباب سليم

يتم افتتاح معرض الفنانة سلوى رشدي في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 8 نوفمبر 2022 بقاعة الباب سليم، ويستمر المعرض حتى 19 نوفمبر 2022.

الفنانة سلوى رشدي حاصلة على دكتوراه الفلسفة تخصص خزف في كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان 1989، ومواعيد المعرض يومياً من الساعة 10 صباحاً، والساعة 2 ظهراً ومن 5 إلى 9 مساءً عدا يوم الجمعة.

معرض الفنانة همت مصطفى بقاعة الباب سليم

يتم افتتاح معرض الفنانة همت مصطفى هندي بعنوان (فنون وشجون) وذلك في تمام الساعة الـ7 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 8 نوفمبر 2022 بقاعة الباب سليم، يستمر المعرض حتى 19 نوفمبر 2022.

همت مصطفى هندي من مواليد 1955 حاصلة على دكتوراة في الاقتصاد والتمويل ورئيس قطاع المخاطر ببنك الاستثمار العربي سابقا، أستاذ غير متفرغ في كلية التجارة جامعة عين شمس.

المواعيد: يومياً من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 2 ظهراً ومن الساعة 5 مساءً حتى الساعة 9 مساءً عدا يوم الجمعة.

معرض أمل محمد محمود أبو زيد بمركز كرمة بن هانئ:

يتم افتتاح معرض الفنانة أمل محمد محمود أبو زيد بعنوان (الخط والخيط) وذلك في تمام الساعة الـ7 من مساء يوم الأربعاء الموافق 9 نوفمبر 2022 بمركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف أحمد شوقي، ويستمر المعرض حتى 18 نوفمبر 2022.

الدكتورة أمل محمود مواليد أسيوط 1971، حصلت على الدكتوراة في فلسفة الفن في 2003، وهي أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية الفنية، وعميد كلية التربية الفنية بجامعة المنيا.

المواعيد: يومياً من الساعة 9 صباحاً : الساعة 9 مساءً عدا يومي الجمعة والإثنين.