جانب إنساني في حياة الملياردير الراحل محمد الفايد.. مؤسسات خيرية ودار أيتام

تمتع الملياردير محمد الفايد، بالإنسانية، حسبما كشفت الإعلامية هالة سرحان، خلال حوار تليفزيوني سابق مع الراحل، مشيرة إلى أنه كان يهتم بكافة احتياجات ما يقرب من 5 آلاف شخص، يعملون تحت يديه، سواء كانوا أجانب أو مصريين، «أنا بزعل جدا والغضب يتملكني، لو كان في حاجة أفيد بيها وطني، أو الناس المحتاجة في بريطانيا ومقدرش أعملها».

عمل الخير مصدر رزق محمد الفايد

وعلى الرغم من استقراره في بريطانيا، إلا أنه لم ينسَ وطنه الذي عاش وتربى فيه، من أعمال خيرية ومساعدة محتاجين، «عندي مؤسسة خيرية في مصر، بيوت للأيتام والأطفال ومدرسة ديانا بها 400 طفل يتيم»، وفق ما رواه خلال اللقاء السابق.

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