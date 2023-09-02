هؤلاء يرثون إمبراطورية بـ2 مليار دولار.. «كريم وعمر وكاميلا وياسمين»

توفي أمس رجل الأعمال المصري، الملياردير محمد الفايد، عن عمر ناهز 94 عاما، بعد حياة عصامية مثيرة، بدأها عامل تحميل في ميناء الإسكندرية، قبل أن يصبح مالكا لمجموعة من المتاجر والفنادق والأندية والقصور الفارهة في العالم.

وبحسب تصنيف مجلة «فوربس» المتخصصة في إحصائيات الأثرياء، فإن محمد الفايد، ترك ثروة تقدر بـ2 مليار دولار، وهو في المركز الـ12 ضمن قائمة أغنياء العرب، وفي المركز 1516 عالميًَا، والسؤال الآن من هم أبناء الفايد الذين يرثون هذه التركة الضخمة؟

الفايد أنجب 5 أبناء من زوجتين

أنجب الفايد 5 أبناء من زوجتين، حيث أنجب من زوجته الفلبينية 4 أبناء، هم ياسمين وكريم وكاميلا وعمر، بينما أنجب ابنه الأكبر عماد من زوجته الكاتبة الصحفية السعودية، سميرة خاشقجي، ابنة الدكتور محمد خاشقجي، طبيب الملك عبدالعزيز، مؤسس المملكة العربية السعودية الخاص.

«ياسمين» كبرى بنات «الفايد»

ابنته الكبرى من زوجته الفلبينية، هي ياسمين، وتبلغ من العمر 43 سنة، إذ ولدت في ديسمبر 1980، ولديها دار لعرض الأزياء الخاصة، ولها ماركة ملابس شهيرة، وهي مهتمة بالموضة والأزياء، وتظهر بمظهر عارضات الأزياء، وهي متزوجة ولديها طفل.

كريم الفايد رجل أعمال يهوى التصوير

أما ابنه الثاني من زوجته الفلبينية، فهو كريم الفايد، ويبلغ من العمر 42 سنة، وهو متزوج ولديه طفلان، ويهوى التصوير الفوتوغرافي ويدير أملاك أسرته وشركاته الخاصة.

عمر لديه شركات خاصة

اما عن ابنه عمر، فيبلغ من العمر 35 عاما، ولديه بعض الشركات الخاصة به.

كاميلا أصغر أبنائه

أما ابنته كاميلا، فتبلغ من العمر 38 عاما، وهي متزوجة ولديها طفلان، وتعمل في مجال الأزياء، ولها نشاطات خيرية، حسبما ذكرت مجلة «فوربس».