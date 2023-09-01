أحد أقارب محمد الفايد لـ«الوطن»: كان بارا بأسرته وأنشأ لأخته دارا لمرضى السرطان

توفي اليوم رجل الأعمال المصري المليادير محمد الفايد، عن عمر ناهز 94 عامًا، وشيعت جنازته من أحد المساجد في العاصمة البريطانية لندن.

أبرز المعلومات عن عائلة الفايد نرصدها لكم كما يلي:

ينتمي محمد الفايد لبيت من عائلة فايد وهي عائلة تنحدر من أصول عربية تنتمي لقبيلة بني سليم أخوال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حسبما ذكر المستشار محمد يسري الفايد أحد أفراد عائلة فايد.

وذكر «يسري» أن رجل الأعمال الراحل انتقل جده من محافظة الشرقية لإيتاي البارود بالبحيرة وعمل والده كمدرس لغة عربية في البحيرة ثم انتقل للإسكندرية ومنها كانت بداية الفايد الذي عمل كعتال في الميناء.

وأشار إلى أن محمد الفايد كان له 4 أشقاء هم صلاح ووصفية وسعاد وعلي وتوفي منهم صفية وعلي، لافتًا إلى أنه كان بارا بإخوته جدًا وأنشأ لشقيقته صفية دارا باسمها لرعاية مرضى السرطان وهي دار صفية الفايد لرعاية مرضى السرطان بالإسكندرية.

وأكد أن الفايد كان بارًا بأسرته ولكنه تخلف عن المناسبات العائلية منذ فترة وآخرها حفل زفاف حفيد سعاد أخته والذي أقيم في جنوب سيناء وحضره عدد كبير من رجال الأعمال.