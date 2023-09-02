وزير دفاع إستونيا: «القاهرة الإخبارية المصرية أحد القنوات الأكثر شعبية»

أبرز وزير دفاع إستونيا، هاني بيفكور، مداخلته مع قناة «القاهرة الإخبارية» عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، وكتب يقول: «قامت قناة القاهرة الإخبارية المصرية، وهي إحدى القنوات الناطقة باللغة العربية الأكثر شعبية، بالتحقيق اليوم حول وجهة نظر أوروبا في مساعدة أوكرانيا، والدور الرائد لإستونيا فيها، وتطورات الناتو».

دعم إستونيا لأوكرانيا

وكان وزير دفاع إستونيا، قال خلال مداخلته مع «القاهرة الإخبارية»: «هذا لقاء هام لنا جميعا، ونضع أهمية كبيرة على دعم أوكرانيا، لانتصارها في الحرب، والعالم أجمع يصر على الدعم المقدم لأوكرانيا وتعجيل المساعدات القادمة».

انتصار أوكرانيا في حربها

وأضاف: «نأخذ كافة الخيارات وإستونيا أطلقت مبادرة، بإرسال مليون قذيفة لأوكرانيا، ويوجد خطوات جارِ اتخاذها، وإستونيا تواصل دعمها لكييف التي لابد من أن تنتصر، وقدمنا ما يزيد عن 400 مليون يورو مساعدات عسكرية لها».

وأكمل هاني: «الاتحاد الأوروبي كان سريعا في تلبية نداء أوكرانيا، وأنا سعيد ومطمئن بأنه سيقدم كافة المساعدات».