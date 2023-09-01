وزير دفاع إستونيا للقاهرة الإخبارية: سندعم أوكرانيا بمليون قذيفة مدفعية

قال وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور، في تصريحات لقناة للقاهرة الإخبارية، إنهم يضعون أهمية كبيرة على دعم أوكرانيا لضمان انتصارها ضد روسيا، لافتًا إلى أن هناك دعمًا كبيرًا من الاتحاد الأوروبي لتعجيل الدعم بكميات كبيرة من الأسلحة لأوكرانيا.

مبادرة إرسال مليون قذيفة

وتابع وزير دفاع إستونيا: «نتخذ كافة الخيارات بإرسال المزيد من الذخائر إلى أوكرانيا، وبلادنا قدمت مبادرة لإرسال مليون قذيفة من المدفعية إلى أوكرانيا، وهناك عدد من الإجراءت الجادة لأرسال طائرات أف 16 ودبابات أمريكية إليها».

عقبات أمام تقديم المساعدات لأوكرانيا

وأوضح وزير دفاع إستونيا، أن هناك عقبات كثيرة أمام المساعدات لأوكرانيا جراء خسارة بعض الحزم من الدعم لكييف، وأن إستونيا كانت إحدى الدول الرائدة التي سارعت بتقديم الدعم لها.