عاجل.. المهاجم الأقرب إلى الأهلي.. صفقة قوية على أعتاب الأحمر
كتب:
مصطفى جمال
04:10 ص | السبت 02 سبتمبر 2023
محمد كوناتي مهاجم فريق أخمات جروزني الروسي
كشفت تقارير صحفية روسية، عن أن محمد كوناتي مهاجم فريق أخمات جروزني الروسي، يعتبر المرشح المفضل للنادي الأهلي المصري، لتدعيم خط هجوم القلعة الحمراء خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
وأشارت الصحف الروسية إلى أن ديمتري سيليوك وكيل أعمال مهاجم منتخب بوركينا فاسو، قد أثار الجدل بالحديث عن إمكانية رحيل اللاعب عن صفوف ناديه الروسي، في ظل اهتمام عدة أندية بضمه.
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