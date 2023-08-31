الصفقة تقترب.. الأهلي يحجز مكانا للمهاجم الأجنبي في قائمة السوبر الأفريقي

تحركت إدارة النادي الأهلي، من أجل حجز مكان للاعب في قائمة مباراة السوبر الأفريقي، في مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مهاجم الأهلي المنتظر التعاقد معه خلال الأيام المقبلة، لدعم الخط الأمامي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ويواجه الأهلي نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، 15 سبتمبر المقبل، في السوبر الأفريقي بمدينة الطائف بالسعودية، وأرسلت الإدارة الحمراء قائمة مكونة من 33 لاعبًا لخوض المباراة.

ولمعرفة التفاصيل الكاملة عن تحرك الأهلي لقيد صفقة المهاجم المنتظر لدعم الفريق، اضغط هنــا.