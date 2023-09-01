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استدعاء دولي يهدد الأهلي قبل السوبر الإفريقي.. معركة لكولر بسبب 10 لاعبين

كتب:

علي سمير
02:21 م | الجمعة 01 سبتمبر 2023
فريق الأهلي

فريق الأهلي

أزمة كبيرة تهدد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل خوض السوبر الأفريقي، أمام اتحاد العاصمة الجزائري، المقرر إقامته 15 سبتمبر الجاري، بمدينة الطائف بالسعودية، وتقلل فرصه في الفوز باللقب القاري، بسبب اللاعبين الدوليين.

الأزمة تكمن في الأجندة الدولية وخوض المنتخبات الأفريقية الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 في كوت ديفوار، إذ تلقت الإدارة الحمراء، طلبات من 4 اتحادات لضم 10 لاعبين لمنتخبات بلادهم للمشاركة ضمن الأجندة الدولية.

ولمعرفة الأزمة التي تهدد الأهلي لحصد لقب السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، اضغط هنـــا.

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