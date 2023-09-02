عاجل.. مفاجأة حول مصير انتقال صلاح لاتحاد جدة بعد غلق القيد في الدوري الإنجليزي

أغلق باب الانتقالات الصيفية في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه مازال مفتوحًا على صعيد مسابقة الدوري السعودي، مما يمنح الفرصة لفريق اتحاد جدة السعودي للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

ومازال فريق الاتحاد السعودي لم يستسلم بشأن صفقة محمد صلاح، وقد يسعى لاستغلال فارق التوقيت في نهاية سوق الانتقالات بين الدوريين للضغط على ليفربول، الذي لن يستطيع ضم بديل للنجم المصري.

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