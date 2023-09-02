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طبيب الزمالك يكشف مفاجأة بشأن عبدالشافي وجاهزية 3 لاعبين

كتب:

مصطفى جمال
07:57 ص | السبت 02 سبتمبر 2023
محمد عبدالشافي لاعب الزمالك

محمد عبدالشافي لاعب الزمالك

أكد محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن محمد عبدالشافي الظهير الأيسر للفريق الأبيض لا يعاني من أي إصابة، ولكنه يحتاج للوقت بسبب ابتعاده عن المباريات خلال الفترة الماضية، بعدما كان قريبًا من الاعتزال، كاشفًا عن مفاجأة سارة بشأن القياسات البدنية الخاصة به.

وأكد طبيب الفريق الأبيض تعافي الثلاثي محمود علاء، مصطفى شلبي ويوسف أوباما من الإصابات، تمهيدًا لمشاركتهم في مباريات القلعة البيضاء بالموسم الجديد.

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