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الزمالك يستفسر عن موقفه لاعبيه من خوض ودية تونس مع المنتخب

كتب:

شادي ممدوح
10:15 ص | الخميس 31 أغسطس 2023
فريق الزمالك

فريق الزمالك

استقر الجهاز الإداري في نادي الزمالك، بقيادة مدير الكرة عبدالواحد السيد، على فتح خطوط اتصال مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، عقب التصريحات التي أطلقها الأخير في المؤتمر الصحفي، بأنّه سيعيد النظر في قائمة اللاعبين عقب مباراة إثيوبيا المحدد لها 8 سبتمبر المقبل، وقد يستبعد بعض اللاعبين قبل ودية تونس المحدد لها 12 من الشهر نفسه، حيث ينطلق معسكر المنتخب يوم الإثنين المقبل.

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