«الضرائب»: مديونيات نادي الزمالك 1.2 مليار جنيه.. ولا صحة لتخفيضها

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن نادي الزمالك لم يتقدم رسميًا بأي طلبات تسوية أو جدولة للمديونية الضريبية المستحقة عليه، مؤكدًا أنه لا صحة لما تم تداوله إعلاميًا، بخفض قيمة الضرائب المستحقة على نادي الزمالك من 1.2 مليار إلى 400 مليون جنيه.

الضرائب: بابنا مفتوح للتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني

وأوضحت مصلحة الضرائب المصرية، أن بابها مفتوح للتواصل مع كل مكونات المجتمع الضريبي بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني، ومنها صروحنا الرياضية من أجل إنهاء النزاعات الضريبية وديًا، بما يحفظ حقوق الخزانة العامة للدولة.