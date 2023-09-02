موعد انتهاء فصل الصيف في مصر.. باقي أيام قليلة على الخريف

أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء فصل الصيف رسميا، ونستقبل فصل الخريف، إذ ينتظر الكثير من محبي الأجواء الشتوية فصل الخريف وبداية اعتدال الأجواء وانخفاض درجات درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، ما يجعل المواطنون يتساءلون باستمرار عن موعد انتهاء فصل الصيف في مصر.

موعد انتهاء فصل الصيف في مصر

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، موعد انتهاء فصل الصيف رسميا في مصر، إذ يفصلنا عنه أيام قليلة، ليكون آخر يوم في فصل الصيف 2023 يوم 21 سبتمبر الجاري، ويبدأ فصل الخريف 2023 يوم 22 سبتمبر الجاري.

وأضافت «غانم» في تصريحاتها لـ «الوطن» تفاصيل حالة الطقس في فصل الخريف، إذ يتميز هذا الفصل بأجواء مميزة باعتباره مرحلة انتقالية من فصل الصيف لفصل الشتاء، وبالنسبة للنصف الأول من فصل الخريف فيتميز بخصاص فصل الصيف، ليشهد ارتفاع في درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، ثم تبدأ في الانخفاض التدريجي للوصول إلى النصف الثاني من فصل الشتاء، والذي يتميز بخصائص فصل الشتاء، فتميل في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة إلى الانخفاض.

توقعات الطقس خلال الأسبوع الجاري

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس الأسبوع الجاري، إذ يسود غدا السبت طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.