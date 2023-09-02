حالة الطقس اليوم السبت.. شبورة والحرارة المحسوسة في القاهرة 37 مئوية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت، مشيرة إلى أنه يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ووفق بيان الأرصاد، حول حالة الطقس، فإنه يسود اليوم طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

وتتكون شبورة مائية من الساعة 4 إلى 7 صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ومن المتوقع أن تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على كافة مدن ومحافظات الجمهورية كما يلي:

- العظمى القاهرة 34 المحسوسة 37.

- العظمى العاصمة الإدارية 34 المحسوسة 37.

- العظمى بنها 34 المحسوسة 37.

- العظمى دمنهور 34 المحسوسة 37.

- العظمى وادي النطرون 35 المحسوسة 38.

- العظمى كفر الشيخ 34 المحسوسة 37

- العظمى المنصورة 34 المحسوسة 37

- العظمى الزقازيق 35 المحسوسة 38

- العظمى شبين الكوم 34 المحسوسة 36

- العظمى طنطا 34 المحسوسة 36

- العظمى دمياط 33 المحسوسة 36

- العظمى بورسعيد 33 المحسوسة 36

- العظمى الإسماعيلية 36 المحسوسة 38

- العظمى السويس 36 المحسوسة 38

- العظمى العريش 33 المحسوسة 36

- العظمى رفح 32 المحسوسة 35

- العظمى رأس سدر 35 المحسوسة 38

- العظمى نخل 34 المحسوسة 36

- العظمى كاترين 34 المحسوسة 36

- العظمى الطور 35 المحسوسة 38

- العظمى طابا 35 المحسوسة 37

- العظمى شرم الشيخ 40 المحسوسة 43

- العظمى الإسكندرية 32 المحسوسة 35

- العظمى العلمين الجديدة 31 المحسوسة 34

- العظمى مطروح 30 المحسوسة 33

- العظمى السلوم 31المحسوسة 34

- العظمى سيوة 37 المحسوسة 39

- العظمى رأس غارب 40 المحسوسة 43

- العظمى الغردقة 41 المحسوسة 44

- العظمى سفاجا 40 المحسوسة 43

- العظمى مرسى علم 40 المحسوسة 43

- العظمى شلاتين 40المحسوسة 43

- العظمى حلايب 36 المحسوسة 39

- العظمى أبو رماد 36 المحسوسة 39

- العظمى رأس حدربة 37 المحسوسة 40

- العظمى الفيوم 36 المحسوسة 38

- العظمى بني سويف 37 المحسوسة 39

- العظمى المنيا 37 المحسوسة 39

- العظمى أسيوط 38 المحسوسة 40

- العظمى سوهاج 39 المحسوسة 40

- العظمى قنا 43 المحسوسة 44

- العظمى الأقصر 43 المحسوسة 44

- العظمى أسوان 44 المحسوسة 45

- العظمى الوادي الجديد 41المحسوسة 42

- العظمى أبو سمبل 44 المحسوسة 45.