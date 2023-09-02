هل يستمر تحسن حالة الطقس اليوم السبت؟.. «الأرصاد» تجيب

شهدت كافة الأنحاء على مدار الساعات القليلة الماضية تحسنًا في الأحوال الجوية، إذ انخفضت درجات الحرارة مقارنة بالأيام الأخيرة من الأسبوع الماضي، وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن اليوم السبت يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون معتدل الحرارة رطبًا ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

هل يستمر تحسن حالة الطقس اليوم؟

وأضافت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تنتشر الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.