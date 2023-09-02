منتخب السلة على بُعد خطوة من حلم التأهل إلى أولمبياد باريس

أصبح منتخب مصر لكرة السلة على بُعد خطوة من التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، حيث يرتبط منتخب الفراعنة بمواجهة ضد نيوزيلندا اليوم، في تمام الساعة الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة ظهرًا بتوقيت القاهرة، في كأس العالم والتي تقام بالفلبين.

وحسم منتخب مصر لكرة السلة وجوده في أفضل 16 مركزًا بكأس العالم من الفرق التي لم تتأهل مباشرة إلى الأولمبياد، ما يعني ضمان الوجود في الملحق العالمي على أقل تقدير حال لم يخطف الفراعنة البطاقة المباشرة لأولمبياد باريس 2024.

لمتابعة الخبر كاملا اضغط هنا