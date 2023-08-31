«الماجيك».. كيف نشر إيهاب أمين سحره في كأس العالم للسلة وفتح أبواب التاريخ؟

«الماجيك»، لقب أطلقته عليه الجماهير المصرية خلال السنوات الماضية، بعدما أطلق العنان لعصاه السحرية التي تحمل آمال الملايين في تحقيق إنجاز تاريخي لكرة السلة المصرية، وتسجيل إنجاز لم يتحقّق منذ سنوات بعيدة.

إيهاب أمين يتألق في كأس العالم لكرة السلة

في بلاد الفلبين ينثر سحره، فمع كل تصويبة على السلة، أو تمريرة مميزة، تتعالى الصيحات داخل المدرجات، وسط حالة انبهار بما قدّمه بقميص الفراعنة خلال أول 3 جولات في ظهوره الأول بكأس العالم.

في 12 أغسطس من عام 1994، كانت مصر تقف شامخة في هاميلتون بكندا، محققة انتصارا كبيرا على كوبا 69 - 54، لتعود بعد 29 عاما، لم يذق خلالها المنتخب المصري طعم الفوز، لتأتي مباراة المكسيك وتكسر اللعنة، ولكنها أبت أن تنتهي إلا بكتابة اسم إيهاب أمين في التاريخ.

أول لاعب مصري يحصل على جائزة الأفضل في كأس العالم

22 نقطة، و10 تمريرات حاسمة و6 متابعات، هكذا سجل قائد الأوركسترا في منتخب مصر لكرة السلة إيهاب أمين، اسمه بأحرف من نور، بعدما أصبح أول مصري في التاريخ يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة بكأس العالم الذي يضم صفوة المنتخبات من جميع القارات.

«يبذل قصارى جهده لقيادة منتخب بلاده لحجز التذكرة الوحيدة المتاحة لأفضل منتخب أفريقى إلى أولمبياد باريس 2024».. هكذا وصفه الموقع الرسمي للاتحاد الدولي «فيبا»، مشيرا إلى أنّ اللاعب صاحب الـ28 عاما، يخرج كأفضل مسجل للفراعنة في كل مباراة، سواء انتهت بالخسارة أو الفوز.

ويحاول ابن مدينة الإسكندرية، الذي انتقل إلى صفوف الأهلي مؤخرا، كتابة تاريخ جديد، ليس فقط على المستوى الفردي، بل على المستوى الجماعي، خلال المهمة التي ستكون أكثر صعوبة، بتحقيق الفوز بمواجهتي الفراعنة في الدور الترتيبي بكأس العالم، من أجل حجز المقعد المباشر المؤهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وعدم خوض المُلحق الذي سيلعب به 24 منتخبا، والذي ستكون المهمة خلاله أكثر صعوبة.