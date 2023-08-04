ماذا قالت الصحف المغربية عن إنجاز السيدات في كأس العالم؟

أفردت الصحف المغربية، مساحة واسعة للاحتفاء بالمنتخب الوطني المغربي للسيدات بعد صعود بطلاته إلى دور الـ16 في بطولة كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا لأول مرة في تاريخ البطولة.

وأشارت صحيفة «الأحداث المغربية» إلى إنجاز منتخب المغرب لكرة القدم للرجال عندما حقق المركز الرابع في بطولة كأس العالم 2022 بقطر لأول مرة في تاريخه ليصبح أول منتخب عربي وإفريقيا يحقق هذا المركز في آخر بطولة ستضم 32 فريقا فقط، حيث يشارك 48 فريق في بطولة كأس العالم 2026 التي تنظم في 3 بلاد هي الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

إسبانيا تصفه بالمنتخب البطولي

وخرج موقع «خبر ماروك» بعنوان «تأهل المغرب لدور الـ16 لكأس العالم للسيدات.. التلفزيون الإسباني: منتخب بطولي دخل التاريخ»، وجاء العنوان بعد فوز منتخب المغرب للسيدات على نظيره الكولومبي بهدف وحيد في المباراة التي أقيمت الجمعة في الجولة الـ3 للمجموعة الـ 8 وسجلت هدف الفريق اللاعب أنيسة لحماري، واحتل الفريق المغربي المركز الثاني بـ 6 نقاط خلفا لمنتخب كولومبيا الذي حسم الصدارة بسبب فرق الأهداف.

بدوره أوضح موقع «هسبيرس» أن رئيس وزراء المغرب هنأ السيدات بعد التأهل لثمن النهائي في مواجهة صعبة مع منتخب فرنسا أكثر فريق حاصل على بطولة كأس العالم للسيدات، وستكون المباراة الثلاثاء المقبل على أرض ملعب هندمارش الأسترالي.

مدرب المغرب يتمنى مغامرة جميلة

أما موقع «طنجة 24» أفرد تصريحات، مدرب المنتخب المغربي للسيدات لكرة القدم، رينالد بيدروس التي قال بحسب الموقع: «بيدروس: أتمنى أن تكون مباراة المغرب وكولومبيا بداية مغامرة جميلة».