تعرف على موضوع خطبة الجمعة القادمة: «حال النبي مع ربه»

نشرت وزارة الأوقاف المصرية موضوع خطبة الجمعة القادمة ونصها، والتي توافق 8 من شهر سبتمبر الجاري، وجاءت تحت عنوان «حال النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه»، حيث أن خطب هذا الشهر تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل جمعة يتم تناول صفة مختلفة أو زاوية مختلفة من زوايا حياته صلى الله عليه وسلم.

خطبة الجمعة القادمة

وأعلنت وزارة الأوقاف المصرية، أن خطبة الجمعة القادمة تتناول كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه، وتتناول الخطبة هذه المسألة من جانبين، الجانب الأول هو كيفية تعامله صلى الله عليه وسلم مع الأقدار، والجانب الأخر هو طريقته في العبادة.

وتطرق موضوع خطبة الجمعة القادمة إلى مدى أهمية أن يقوم العبد بأداء العبادة بشغف وحب، وألا تكون مجرد واجب عليه أن يؤديه، كما تطرق خطبة الجمعة القادمة كذلك إلى كيفية التعامل مع الأقدار والرضا بها وتقبلها وما لذلك من أثر على شكل حياة الإنسان.

خطبة الجمعة القادمة وخطب شهر سبتمبر

وبخلاف خطبة الجمعة القادمة، نشرت وزارة الأوقاف خطب الجمعة لشهر سبتمبر، والتي تدور جميعها حول النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل جمعة يتم تناول زاوية جديدة، وجاء جدول الخطب على النحو التالي:

- الجمعة الأولى 1 سبتمبر: «النبي صلى الله عليه وسلم كما تحدث عن نفسه»

- الجمعة الثانية 8 سبتمبر: «حال النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه»

- الجمعة الثالثة 15 سبتمبر: «حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله»

- الجمعة الرابعة 22 سبتمبر: «حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه»

- الجمعة الأخيرة 29 سبتمبر: «مظاهر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته»