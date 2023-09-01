«الأوقاف» تنشر خطب شهر سبتمبر 2023.. اعرفها

مع بداية الشهر الجديد، يحرص العديد من المسلمين على معرفة خطب شهر سبتمبر 2023، وهو ما أعلنته وزارة الأوقاف المصرية عبر موقعها الرسمي، وتتمحور خطب الجمعة لهذا الشهر حول النبي عليه الصلاة والسلام، صفاته وكيفية تعامله في بعض المواقف وغيره.

خطب شهر سبتمبر 2023

وتتناول خطبة الجمعة الأولى من خطب شهر سبتمبر 2023 جاءت تحت عنوان «النبي صلى الله عليه وسلم كما تحدث عن نفسه»، وتناولت الخطبة الحديث عن الصفات التي اتسم بها النبي، كما تطرق الخطبة إلى فضل أن يتسم العبد بصفات النبي وأن يتبع نهجه في التعامل مع الأمور الحياتية.

أما عن الجمعة الثانية من الشهر الجاري، والتي توافق 8 سبتمبر، فوفقا خطب شهر سبتمبر 2023، تأتي تحت عنوان «حال النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه»، ومن الأمور التي تعمل خطبة ثاني جمعة من سبتمبر هي تعامله صلى الله عليه وسلم مع قداء ربه.

خطب شهر سبتمبر 2023 لوزارة الأوقاف

وفي الجمعة الثالثة والتي توافق 15 سبتمبر الجاري، يتم الحديث عن سلوك النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته ومن حوله، حيث جاءت خطبة الجمعة الثالثة في خطب شهر سبتمبر 2023، تحت عنوان «حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله».

أما عن خطبة الجمعة 22 سبتمبر لوزراة الأوقاف، فجاءت تحت عنوان «حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه»، ومن خطب شهر سبتمبر 2023 وفي الجمعة الأخيرة من الشهر الجاري والتي توافق 29 سبتمبر، جاءت تحت عنوان «مظاهر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته»، وتوضح تلك الخطبة ملامح الرحمة التي كان يتعامل بها النبي صلى الله عليه وسلم مع من حوله وأهله.