«الأوقاف» تعلن إعداد أول خطبة باستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل تجريبي

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل تجريبي لإعداد خطبة، و«قيمت ما جاء منه ليس بالسيئ والمقدمة نمطية، إلا أن بعض الألفاظ لا تتناسب معنا».

إطلاق عام 2023عاما للدعوة الإلكترونية

وقال «جمعة»، خلال المؤتمر التمهيدي لإعلان تفاصيل مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: «كان من الصعب اقتحام الفضاء الإلكتروني قبل الاستعداد والمواجهة على الأرض، وتم إنشاء إدارة للدعوة الإلكترونية في كل إدارة أوقاف وإطلاق عام 2023 عاما للدعوة الإلكترونية، وكل هذا تمهيدا لاقتحام الفضاء الإلكتروني، وعندما تحدث مع المفتي والمتخصصين قالوا هذه فريضة الوقت، فنحن أمام مواجهة جديدة لاستعادة الفضاء الإلكتروني المختطف ثقافيا، ونحن بحاجة إلى جهد لسنوات».

وأضاف: «نحن في مرحلة فارقة في التاريخ والخطاب الدعوى ومواجهة جديدة آن أوانها لا تقل أهمية ولا حدة من المعركة الأولى في الفترة الماضية وسط جهود مضنية ودعم سياسي وتوجيهات من الرئيس السيسي بتجديد الخطاب الديني».

وأوضح خلال المؤتمر التمهيدي لإعلان تفاصيل مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الذي سيقام في 9 و10 سبتمبر الجاري: «استطعنا استعادة المساجد من الجماعات الإرهابية وتمت إعادة إعمار المساجد معنى ومبنى وكذلك المساجد التي أقيمت في المدن الجديدة وأيضا مركز مصر الثقافي الإسلامي ومسجد مصر».

وتابع: «وصلنا لصورة تليق بديننا وحضارتنا، في المساجد وهذا ليس قصرا على المدن الكبرى بل هناك مساجد في القرى والصعيد شهدت طفرة حضارية جديدة».

العناية بالمساجد ونظافتها

وأشار إلى أن العناية بالمساجد ونظافتها والاهتمام بها تعظيم لشعائر الله، كما أولينا المساجد اهتماما بالمعنى أيضا بالاهتمام المقارئ القرآنية والأسابيع الدينية والاستعانة بأساتذة الجامعات، لافتا إلى أن هناك خريطة دعوية موزعة على كل أنحاء الجمهورية، حتى لا يترك مكانا لا يوجد فيه نشاط دعوي.

ولفت إلى أن هناك خريطة رقمية تشمل عدد الأئمة والعمال والمساجد وعدد الأنشطة الموجودة، لذلك اعتمدنا خريطة جغرافية وأخرى رقمية ودعوية وهذا العمل لا يمكن أن يكون عشوائيا لذلك نغطي كل المناطق بشكل متوازن.. «لن نترك مكانا للمتشددين وكذلك من ليس لديه علم وغير مؤهل، فكلاهما خطر على الخطاب الديني».

ووجه «جمعة»، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه ورعايته لمؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وكل ما يوليه من اهتمام لتحسين أحوال الأئمة والواعظات.