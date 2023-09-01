الأوقاف: توزيع 2 طن لحوم و12 طن سلع غذائية بمناسبة العيد القومي للشرقية

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بقيادات الدعوة بمحافظة الشرقية اليوم، في إطار احتفال المحافظة بالعيد القومي، بحضور الدكتور ممدوح غراب المحافظ، والشيخ مجدي بدران عمار مدير مديرية الأوقاف، والشيخ زكريا الخطيب مدير مديرية أوقاف المنوفية، والدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل مديرية أوقاف الشرقية، والدكتور ناصر عبد الأعلى عطية مدير الدعوة وعدد من القيادات الدعوية والتنفيذية بالمحافظة، في إطار التواصل المستمر بين وزير الأوقاف والعاملين بالمديريات الإقليمية، وفي ضوء رسالة الأوقاف الدعوية والمجتمعية.

الشرقية تحتفل بعيدها القومي

وفي بداية اللقاء رحب ممدوح غراب محافظ الشرقية بمحمد مختار جمعة وزير الأوقاف موجهًا الشكر على استجابته للدعوة ومشاركته للمحافظة في عيدها القومي، مشيدًا بدور الأوقاف الدعوي والمجتمعي الواضح في جميع المجالات.

كلمة وزير الأوقاف

ووجه محمد مختار جمعة وزير الأوقاف كل الشكر لممدوح غراب على هذه الدعوة مهنئًا له والحضور جميعًا وكل أهالي محافظة بالعيد القومي.

وأكد وزير الأوقاف أن اهتمام وزارة الأوقاف بعمارة المساجد مبنى ومعنى في جميع محافظات الجمهورية، وعمارة المساجد وشموخها أعظم شاهد على ذلك، وأن الاهتمام بالمسجد من تعظيم شعائر الله، ومن أهم دلائل الإيمان قال تعالى: «إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ»، موضحًا أن العمارة العظيمة وجهود المجتمع فيها تستوجب منا بذل أقصى الجهد في الحفاظ على بيوت الله عز وجل سواء بالصيانة والنظافة، أم بعمارتها بالقرآن الكريم وصحيح الدين، وهو واجب ديني ووطني علينا.

ضرورة بذل أقصى الطاقة في عمارة بيوت الله

وشدد على ضرورة بذل أقصى الطاقة في عمارة بيوت الله والاهتمام بقضية النظافة الدائمة، وتكثيف الأنشطة الدعوية والتأكد من الالتزام بها سواء في الدروس المنهجية أم في مقارئ القرآن الكريم أم في مجالس الإقراء والاهتمام بالنشء من خلال البرنامج الصيفي للأطفال، والإعلان عن مراكز الثقافة الإسلامية ومراكز إعداد محفظي القرآن الكريم كونها أحد أهم عناصر بناء الوعي.

مبادرة اعرف نبيك

وأكد وزير الأوقاف إطلاق مبادرة: «اعرف قدر نبيك» من خلال الدروس والندوات التي تتصل بسنة النبي التي ستبدأ من خطبة اليوم بعنوان: «النبي صلى الله عليه وسلم كما تحدث عن نفسه»، وتستمر لمدة شهر كامل احتفاء بذكرى مولده ويتواكب ذلك أيضًا مع الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكد وزير الأوقاف توزيع 511 ألف شنطة سلع غذائية خلال سبتمبر وأكتوبر، وصل منها إلى محافظة الشرقية حتى الآن 60 طنًّا، كما يتم توزيع 2 طن لحوم من الأوقاف؛ ليصل إجمالي ما تم توزيعه من عيد الأضحى حتى الآن في مشروع لحوم الإطعام والأضاحي من الأوقاف لمحافظة الشرقية 14 طنًّا، تم توزيعها من خلال لجان مشتركة بين المحافظة والأوقاف والتضامن الاجتماعي لضمان وصولها للأسر الأولى بالرعاية والمستحقين الحقيقيين.