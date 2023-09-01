«الأوقاف» تنظم قافلة دعوية بـ16 مسجدا في كفر الشيخ

انطلقت اليوم الجمعة، فعاليات القافلة الدعوية بـ16 مسجدا بمركز ومدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في إطار دور وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتعميق الحس الإيماني لدى المواطنين.

توزيع الخطباء علي المساجد بالمناطق النائية لأداء خطبة الجمعة

صرح الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنّ القافلة الدعوية التي نظمتها وزارة الأوقاف، وزّعت الخطباء على عدد من المساجد بالمناطق النائية لأداء خطبة الجمعة، والتي جاءت تحت عنوان «النبي صلى الله عليه وسلم كما تحدث عن نفسه»، وتم عقد مقرأة القرآن الكريم للأئمة بمسجد يعقوب الجديد، ومقرأة للجمهور بمسجد سيدي فتح ببلطيم.

دروس للواعظات حول دور الأسرة في التنشئة الاجتماعية

وأضاف «بسيوني»، أنّه تم عقد درس للواعظات بعنوان «دور الأسرة في التنشئة الاجتماعية» بمسجد حسن الرفاعي، بقرية بها، كما تم عمل مقرأة لهن بالمسجد بمعرفة الواعظة صافيناز الشحات السيد، بالإضافة إلى عقد البرنامج الصيفي للطفل بمسجد الشيخ مبارك بقرية بها، وسط فرحة غامرة من الأطفال والجمهور.

وجرى توزيع الجوائز وشهادات التقدير تحفيزاً لهم على حفظ القرآن الكريم ومعرفة مقاصده ومعانيه، لافتاً إلى أنّ مساجد كفر الشيخ التزمت بخطبة الجمعة الموحدة، وبالوقت المحدد على مستوى المحافظة، ولم يتم رصد مخالفات.

«النبي صلى الله عليه وسلم كما تحدث عن نفسه».. عنوان خطبة الجمعة

وفي سياق متصل، أكد أعضاء القافلة الدعوية في خطبة الجمعة، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة، والسراج المنير، وأنّ الواجب العملي الذي يدعو إليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه، أنّ يقتدي به الجميع ويتأسوا بأخلاقه.