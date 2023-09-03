حظك اليوم برج الثور مهنيا وعاطفيا.. تغييرات مفاجئة

محاولات السعي للاستقرار سمه يتسم بها مواليد برج الثور على الأصعدة كافة، وتحديدا المهني والعاطفي، فهو يفضل العلاقة مع شريك مستقر لا يتغير؛ إذ أن أصحاب هذا البرج يتسمون بالصدق في مشاعرهم لكنّهم لا يبوحون دائما بها، ويحبون دائما أن يكونوا في موضع ثقة من الجميع.

وتنشر «الوطن» لمحبي ومتابعي الخرائط الفلكية، من مواليد برج الثور المهتمين بمعرفة ومتابعة حركة الفلك والكواكب، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق الموقع المختص بخبراء علم الفلك، على هذا النحو:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

اليوم يطالب خبراء الفلك مولود برج الثور بأن يستغل الطاقة الإبداعية التي تحاوطه في محيط عمله؛ إذ أنها تقوده لأفكار خارقة، وتدفعك أيضا لأن تتقدم وتتقلد مناصب مهمة خلال الفترة المقبل.

وينصحك الفلك عزيزي مولود الثور أن تكون على أتم الاستعداد لحدوث تغييرات مفاجئة، من شأنها أن قد تعطل مسارك، لكنها يمكن أن توفر أيضا فرصا جديدة.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

قد تشعر بانجذاب تجاه أحد اليوم، ويجب أن تفكر بعقلانيه في الأمر ولا تترك الغيرة تسيطر على قراراتك، كما يطالبك الفلك بتعميق الروابط مع الأصدقاء والأسرة فاليوم مناسب لذلك.

مشاهير برج الثور

مشاهير كثر ينتمون لبرج الثور الممثلة العالمية كيت بلانشيت، وجيسكا ألبا، وكيرستين دانست، والممثل الهندي فارون دهاوان، وأنوشكا شارما، وبطل سلسلة أفلام سوبر مان، هنري كافيل.

ومن المشاهير العرب الفنان أحمد زاهر واحد من مواليد برج الثور، وكذلك الفنان مصطفى شعبان، وعبير صبري، وماجدة الصباحي، وشريف منير، وأحمد آدم، ونانسي عجرم، وهشام ماجد.