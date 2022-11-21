حظك اليوم برج الثور الاثنين 21-11-2022 عاطفيا ومهنيا

رجل برج الثور من الشخصيات القوية، والذي يمتلك قدرة كبيرة على الصبر فلا يسهل إحباطه أو اليأس، إذ يضع نصب عينيه الأهداف التي يرغب في تحقيقها حتى لا يحيد عن طريقة.

وترصد «الوطن» في إطار الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم، لمحبي ومتابعي الخرائط الفلكية، من مواليد برج الحمل المهتمين بمعرفة ومتابعة حركة الفلك والكواكب، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق تصريحات من خبيرة الأبراج عبير فؤاد:

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

أوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الثور، أن حظك اليوم على الصعيدين المهني والعملي، القمر بمنزل العمل يمنحك نشاطا وإصرارا على الإنجاز.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي تقول «فؤاد» إن أصحاب هذا البرج اليوم، الشمس بمواجهة برجك قد تدفعك للتمرد.. حاول أن تقاوم أي مشاعر سلبية.

مشاهير برج الثور

ومن أبرز نجوم هذا البرج بطل سلسلة أفلام سوبر مان، هنري كافيل، والممثلة العالمية كيت بلانشيت، وجيسكا ألبا، وكيرستين دانست، والممثل الهندي فارون دهاوان، وأنوشكا شارما، والفنان أحمد زاهر، ومصطفى شعبان، عبير صبري، ماجدة الصباحي، شريف منير، أحمد آدم، نانسي عجرم، هشام ماجد، والداعية عمر عبدالكافي.