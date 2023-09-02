انطلاق منافسات لكرة اليد النسائية في بطولة الجمهورية ببورسعيد

أقام الاتحاد الرياضي للشركات برئاسة المهندس حسن كامل، اليوم السبت، تصفيات منافسات بطولة كرة اليد النسائية للمرة الأولى في تاريخ بطولة الجمهورية للشركات التي انطلقت نسختها رقم 56 أمس، بالمدينة الرياضية بمحافظة بورسعيد، وذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

دخول كرة اليد النسائية خريطة منافسات بطولة الجمهورية لدوري الشركات

وأكد يحيى السيد، خبير كرة اليد وسكرتير عام منطقة القاهرة للاتحاد الرياضي للشركات، أن دخول كرة اليد النسائية خريطة منافسات بطولة الجمهورية لدوري الشركات للمرة الأولى بمشاركة 4 فرق تابعة من العاملين وأبناء العاملين بالشركات.

وأضاف يحيى السيد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد الرياضي للشركات، اليوم السبت، على هامش انطلاق بطولة الجمهورية للشركات بالقطاعين الحكومي والخاص ، ان انضمام منافسات كرة السيدات للسيدات، ضمن البطولة، سوف تكون بداية لسلسلة من المنافسات النسائية في الألعاب الجماعية الأخرى مثل، كرة تنس الطاولة، والكرة الطائرة، وكرة القدم النسائية، وذلك ضمن خطة الاتحاد لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية للسيدات في جميع أنحاء الجمهورية.

ما هو الاتحاد الرياضي للشركات؟

جدير بالذكر أن الاتحاد الرياضي للشركات هو أحد الاتحادات الرياضية النوعية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، حيث تضم 13 اتحادا نوعيا مثل الاتحاد المصري للرياضة الثقافية، واتحاد الرياضة للجميع ، واتحاد رياضة الشوارع.