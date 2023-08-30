«يلا كامب».. رحلات وتخييم لـ«الشباب والرياضة» على شواطئ مطروح

أعلن الدكتور وليد الرفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة مطروح، تنظيم كامبات للشباب القادمين من عدة محافظات من خلال معسكر على أحد الشواطئ الواقعة غرب مدينة مرسى مطروح لإقامة الأنشطة الرياضية المختلفة بالتنسيق مع الإدارة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة.

تخييم على شاطئ البحر بمرسى مطروح

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المعسكر يأتي تحت شعار «يلا كامب» وهو عبارة عن تخيم داخل خيام صغيرة جرى تنظيمها على شاطئ الأبيض ما يقرب من 40 فردا، من خلال الأنشطة الصيفية والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة في المحافظات الساحلية ووقع الاختيار على مدينة مرسى مطروح، وتنظيم المعسكر والذي استمر على مدار ثلاثة أيام.

أنشطة ثقافية ورياضية

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح أن المعسكر الصيفي يكتسب خلاله الشباب تعليم فنون المعسكرات والتخييم وحسن التصرف والاعتماد على النفس بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الكشفية والتي يتم تعليمها للمشاركين بجانب تنظيم بعض الأنشطة الثقافية والمسابقات الرياضية بين الشباب بجانب وجود جانب ترفيهي ليكون معسكرا شاملا ثقافيا رياضيا تعليميا ترفيهيا، ومن المقرر أن يجري تنظيم معسكرات وتخييم كامبات شاطئية للشباب من مختلف المحافظات في نسخ جديدة خلال الفترة المقبلة.