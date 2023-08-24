وزير الرياضة يشهد افتتاح تصفيات أفريقيا للأندية لسيدات كرة القدم (صور)

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد شريف، محافظ الإسكندرية، وجمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وعبد الحكيم الشلماني، رئيس اتحاد شمال أفريقيا، وافتتاح تصفيات البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري للسيدات لكرة القدم، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 إلى 30 أغسطس الجاري.

حضور مكثف لقيادات رياضية وشخصيات عامة

وكان الافتتاح بحضور الدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، وسحر الهواري المشرف العام على كرة القدم النسائية المصرية، و محمود الهمامي، سكرتير عام شمال أفريقيا.

4 فرق تشارك في البطولة

ويشارك في البطولة 4 فرق وهم: نادي وادي دجلة «ممثل مصر»، والجمعية النسائية بسوسة «ممثل تونس»، و«أفاق جليزان»، ممثل الجزائر، وسبورتينج كازابلانكا ممثل المغرب.

وأقيمت المباراة الافتتاحية بين فريقي أفاق جليزان وسبورتينج كازابلانكا التي انتهت بفوز الفريق المغربي بنتيجة 4-3 في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.