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طرق الوقاية من متحور «بيرولا» بعد انتشاره مؤخرا.. طبيب يوضح

كتب:

عبير خالد
05:47 م | السبت 02 سبتمبر 2023
متحور بيرولا الجديد

متحور بيرولا الجديد

حالة من القلق سيطرت على العالم بمجرد انتشار خبر المتحور الجديد المعروف بـ«بيرولا»، الأمر الذي أثار الذعر بين المواطنين؛ نظرًا لانتشاره سريعًا في جميع أنحاء العالم، وعلى الرغم من كونه نوعا جديدا من المتحورات، إلا أنه يحمل أعراضا مشابهة للمتغيرات السابقة، ليتساءل الكثيرون عن الأعراض التي تشير إلى الإصابة بهذا المتحور الجديد.

أما عن طرق الوقاية التي وجب على الأشخاص اتباعها، تتطلب أولا التعرف على الأعراض الخاصة بذلك المتحور، التي نشرته منظمة الصحة العالمية ومن بين هذه الأعراض الصداع والسيلان والإرهاق وغيرها، لذا وجب التعرف على كل عرض على حده وكيفية الوقاية منه بمجرد الضغط هــــــــــنا 

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بقلم عبير خالد