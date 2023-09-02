طرق الوقاية من متحور «بيرولا» بعد انتشاره مؤخرا.. طبيب يوضح

حالة من القلق سيطرت على العالم بمجرد انتشار خبر المتحور الجديد المعروف بـ«بيرولا»، الأمر الذي أثار الذعر بين المواطنين؛ نظرًا لانتشاره سريعًا في جميع أنحاء العالم، وعلى الرغم من كونه نوعا جديدا من المتحورات، إلا أنه يحمل أعراضا مشابهة للمتغيرات السابقة، ليتساءل الكثيرون عن الأعراض التي تشير إلى الإصابة بهذا المتحور الجديد.

أما عن طرق الوقاية التي وجب على الأشخاص اتباعها، تتطلب أولا التعرف على الأعراض الخاصة بذلك المتحور، التي نشرته منظمة الصحة العالمية ومن بين هذه الأعراض الصداع والسيلان والإرهاق وغيرها، لذا وجب التعرف على كل عرض على حده وكيفية الوقاية منه بمجرد الضغط هــــــــــنا