«بيرولا» متحور فيروس كورونا الجديد.. وصل نيويورك ولديه أكثر من 30 طفرة

أظهرت بيانات جديدة وجود نوع جديد من متحور فيروس كورونا اسمه «بيرولا» غير مرحب به من فيروسات التاجية، وقد وصل إلى مدينة نيويورك وسط ارتفاع مثير للقلق على مدى أسابيع في الحالات والاستشفاء، بحسب ما ذكرته صحيفة «باتش» الأمريكية.

اكتشاف الأول لـ«بيرولا» عبر مياه الصرف الصحي بنيويورك

قال أشوين فاسان، مفوض الصحة بالمدينة، الأسبوع الماضي، إنَّه تمّ اكتشاف البديل «BA.2.86» الملقب بشكل غير رسمي بـ«بيرولا» في مياه الصرف الصحي في مدينة نيويورك.

وأضاف مفوض الصحة، في بيان «بينما لم نعثر عليه بعد في عينة من أحد السكان المحليين، فمن شبه المؤكد أنه يتمّ تداوله هنا، ويأتي الاكتشاف في وقت غير مستقر بالنسبة لسكان نيويورك».

دكتور بجامعة بيل يحذر من ارتفاع كبير من متحورات فيروس أوميكرون

وفى سياق متصل، تحدث أخصائي الأمراض المعدية بجامعة ييل، الدكتور سكوت روبرتس: «عندما ضرب فيروس أوميكرون في شتاء عام 2021، كان هناك ارتفاع كبير في حالات (COVID-19) لأنَّه كان مختلفًا تمامًا عن متغير دلتا، وتهرب من المناعة من كل من العدوى الطبيعية والتطعيم»، بحسب ما ذكرته صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية.

وأضاف «روبرتس»: «هناك سبب يدعو للقلق، من حيث أن هذا البديل لديه أكثر من 30 طفرة في بروتينه المرتفع ، في إشارة إلى البروتينات الموجودة على سطح الفيروس والتي تسمح له بدخول الخلايا البشرية وإصابتها».

وجاوب «روبرتس» على أكبر ثلاثة أسئلة تواجه الخبراء الطبيين هي: «ما مدى انتقال بيرولا؟ هل ستتجاوز الدفاعات المناعية الموجودة؟، كم سيكون قاتلاً لأولئك غير المحظوظين بما يكفي للإصابة به ؟» ورد قائلاً: «لا أحد يعرف الآن، لكن الدراسات جارية».